Hatay'da acı olay! Polis memuru, halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 10:38

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan polis memuru Murat Kına, halı sahada futbol oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Murat Kına, meslektaşlarınca gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası 32 yaşındaki polis memuru Murat Kına, Yeni Mahalle'sindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken fenalaşarak yere yığıldı. Meslektaşları Kına'ya yardıma koşarken ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İlk müdahalesi yapılarak Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Kına, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAHREDEN ANLAR KAMERADA

Murat Kına'nın halı sahada futbol oynadığı esnada yere yığıldığı anlarsa kameraya yansıdı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan törenle uğurlanan Kına'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığına defnedildi.

Kına'nın cenazesinde oğlunun, babası Kına'nın fotoğrafını öptüğü anlar yürekleri dağladı.
