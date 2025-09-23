Hatay'da acı olay! Polis memuru, halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası 32 yaşındaki polis memuru Murat Kına, Yeni Mahalle'sindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken fenalaşarak yere yığıldı. Meslektaşları Kına'ya yardıma koşarken ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İlk müdahalesi yapılarak Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Kına, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAHREDEN ANLAR KAMERADA
Murat Kına'nın halı sahada futbol oynadığı esnada yere yığıldığı anlarsa kameraya yansıdı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan törenle uğurlanan Kına'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığına defnedildi.