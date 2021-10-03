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Hatay'da 7 yıl önce çalınan motosikleti jandarma bularak sahibine teslim etti

#Motosiklet#Hatay#Jandarma
Hatayda 7 yıl önce çalınan motosikleti jandarma bularak sahibine teslim etti

Hatay'da jandarma ekipleri, 7 yıl önce çalınan motosikleti bulup sahibine teslim etti.

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Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2014'te Uzunalıç Mahallesi'nde Mehmet Güneş'e ait çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, Güneş'e ait motosikletin, çalıntı motosiklet alım satımı yapan M.G'de bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine M.G'yi teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri, şüpheliyi çalıntı motosikleti tamir atölyesine getirdiği sırada yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bulunan motosiklet 7 yıl sonra sahibine teslim edildi.

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#Motosiklet#Hatay#Jandarma