Hatay’da 699 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Sakarya Mahallesindeki kargo firmasında B.D adlı şahsa ait 2 kolide yapılan aramada 699 adet gümrük kaçağı olduğu tespit edilen cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.