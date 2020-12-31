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HATAY (İHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Hatay’da 699 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Hatay’da 699 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 699 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Sakarya Mahallesindeki kargo firmasında B.D adlı şahsa ait 2 kolide yapılan aramada 699 adet gümrük kaçağı olduğu tespit edilen cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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