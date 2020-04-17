MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHatay'da 5 bin 400 kaçak dezenfektan ele geçirildi
GeriGündem Hatay'da 5 bin 400 kaçak dezenfektan ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 17.04.2020 - 12:22,Son Güncelleme:

Hatay'da 5 bin 400 kaçak dezenfektan ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatay'da 5 bin 400 kaçak dezenfektan ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

HATAY’da, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 5 bin 400 kaçak dezenfektan jel ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu S.K., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak dezenfektan olduğu bilgisini aldı. İş yerine düzenlenen operasyonda, üzerlerinde Arapça yazılı 400 milimetrelik plastik kaplar içerisinde 450 kolideki kaçak ve usulsüz üretildiği değerlendirilen 5 bin 400 dezenfektan jel ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi Suriye uyruklu S.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle