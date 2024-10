Haberin Devamı

Zabıta ekipleri ve Antakya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri esnafa yönelik gıda denetimi yaptı. Denetimde kurallara uymadığı tespit edilen et ve et ürünleri satan 4 işletmeye, toplam 150 bin lira para cezası yazıldı. Denetimlerde ayrıca uygun saklama koşullarına sahip olmadığı tespit edilen iki işletmenin ürünlerine el konuldu. El konulan 220 kilo kırmızı ve beyaz et ekipler tarafından imha edildi.