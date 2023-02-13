Hatay’da 4 bin kişilik iki konteyner kentin kurulumuna başlandı

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Limak Şirketler Grubu, Hatay’da ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde belirlenen iki ayrı noktada toplam 4 bin kişinin barınabileceği konteyner kent kurulumuna başladığını duyurdu. Şirket yaptığı yazılı açıklamada, konteyner kentlerin 2 hafta içinde altyapıları ile tamamlanacağını belirtti. Yatak, battaniye, ısınma, elektrik, sıcak su, banyo ve tuvalet gibi altyapı hizmetleri de olan konteyner kentlerin sayısının önümüzdeki günlerde oluşacak planlamalara göre daha da artırılacağı bildirildi.

150’YE YAKIN İŞ MAKİNESİ VE EKİPMANI BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin de şirketten yazılı açıklama geldi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren Limak, tüm iştirakleri ve tecrübeli ekiplerini arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için sahaya gönderdi. 150’ye yakın iş makinesi ve ekipmanı, söz konusu makineleri ve ekipmanları kullanacak uzman personeli ile birlikte afet bölgesine sevk etti. Farklı bölgelerdeki tüm şantiyelerinden afet bölgesine ulaşan yaklaşık 800 kişilik arama kurtarma ve dağcı ekibi bu bölgelerde çalışmalara devam ediyor. Yurt içinde merkez ofislerle birlikte Limak’ın iştirakleri olan Yeniköy Kemerköy Termik Santrali ile 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu’nun yanı sıra tüm Grup Şirketleri’nin yardım çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. Yurt dışında faaliyet yürüttüğü tüm ülkelerden de çadır, hijyen malzemesi, temel gıda, giysi, battaniye gibi malzemeler bölgelere yardım TIR’ları ile sevk ediliyor. Diğer yandan deprem bölgesinden pek çok depremzede Ankara, Diyarbakır, Adana başta olmak üzere şantiyelerde ve Limak Çimento’nun Kilis, Şanlıurfa, Ergani misafirhanelerinde ağırlanıyor.”

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HATAY HAVALİMANI’NIN ONARIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Deprem sonrası kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı pistlerinin onarımına ilişkin de açıklama yapan şirket şu bilgileri paylaştı:

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“Grup şirketlerinden Limak Çimento, Çimko ve Oyak Çimento ile birlikte hasar gören Hatay Havalimanı’nın onarımı için tüm zorluklara rağmen büyük bir iş birliği ağı kurarak yüklenici firmaya kesintisiz ürün ve hizmet ulaştırdı. Bölgenin önemli bir lojistik üssü olan LimakPort İskenderun’da ise Deprem ve yangın felaketlerinin ardından hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ederken yardım gemileri limanı kullanmaya başladı. Deprem bölgesinde ve şirketin Ankara’daki merkezinde kurulan kriz yönetimi masası ile tüm çalışmalar devam etmekte olup, çalışanlarla birlikte 7/24 bölge için yardımlar tedarik ve organize ediliyor. Yardımların sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için tüm planlamalar ilgili kurumlar ile koordineli şekilde yapılıyor.”