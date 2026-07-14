×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay’da 4 araçta 15 göçmen yakalandı! 4 organizatör tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay Emniyet Müdürlüğü#Göçmen#Antakya
Hatay’da 4 araçta 15 göçmen yakalandı 4 organizatör tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 20:49

Hatay'da polis ekiplerinin takip sonucu durdurduğu 4 araçta 15 kaçak göçmeni yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Antakya-İskenderun ile Samandağ-Antakya yolu üzerinde takibe alınan 4 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan kontrollerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 428 bin 246 lira idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay Emniyet Müdürlüğü#Göçmen#Antakya

BAKMADAN GEÇME!