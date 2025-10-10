×
Hatay'da 3 inek dere yatağında balçığa saplandı! İtfaiye ekipleri kurtardı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 09:33

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında balçığa saplanan 3 inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Reyhanlı ilçesi Suluköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşa ait 3 inek, otlandığı esnada Afrin Çayı'nda dere yatağında balçığa saplandı. Balçığa saplanan ineklerini kurtarmakta başarılı olamayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin özverili müdahalesiyle 3 inek kurtarıldı.

İnekler sahibine teslim edilirken, hayvanları kurtarılan vatandaş da itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

#Hatay#İnek#Balçık

