Hatay’da 27 yaşındaki kayıp memur gölde ölü bulundu

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde annesi ile birlikte yaşayan Aziz Küpeli (27) dün sabah saatlerinde evden ayrıldı.

Kendisinden bir daha haber alınamayan bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan şahsın yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım istemesinin ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu Küpeli’nin cansız bedeni Yeniyurt mahallesinde sazlık alandaki gölde su içinde ölü olarak bulundu.

Sudan çıkartılan Küpeli’nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.