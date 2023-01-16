Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hatay’da 27 yaşındaki kayıp memur gölde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Aziz Küpeli#Kayıp
Hatay’da 27 yaşındaki kayıp memur gölde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 19:31

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Aziz Küpeli’den kötü haber haber geldi. Başlatılan arama çalışmasında göl kıyısında su içerisinde ölü olarak bulundu.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde annesi ile birlikte yaşayan Aziz Küpeli (27) dün sabah saatlerinde evden ayrıldı.

Kendisinden bir daha haber alınamayan bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan şahsın yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım istemesinin ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu Küpeli’nin cansız bedeni Yeniyurt mahallesinde sazlık alandaki gölde su içinde ölü olarak bulundu.

Sudan çıkartılan Küpeli’nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Aziz Küpeli#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması