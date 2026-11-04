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Hatay'da 20 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: Halıya sarıp sahile atmışlar

Güncelleme Tarihi:

#Hatay Cinayeti#Faili Meçhul#İbrahim Akgöl
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 10:06

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2006 yılında halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki İbrahim Akgöl cinayeti, 20 yıl sonra çözüldü. Antakya'da bıçaklanıp 40 kilometre taşındığı belirlenen olaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Samandağ ilçesinde deniz kıyısında 22 Haziran 2006 tarihinde 17 yaşındaki İbrahim Akgöl isimli kişinin halıya sarılı halde cesedi bulundu.

Hatayda 20 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: Halıya sarıp sahile atmışlar

Aradan geçen 20 yılın ardından Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Hatayda 20 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: Halıya sarıp sahile atmışlar

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar ile kapsamlı araştırmalar neticesinde; 9'u Hatay, 2'si İzmir ve 1'i Mersin ilinde olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalandı.

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Hatayda 20 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: Halıya sarıp sahile atmışlar

Şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 2 Ekim tarihinde adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Hatayda 20 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: Halıya sarıp sahile atmışlar

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; Akgöl'ün S.S. isimli şahıs tarafından Antakya ilçesinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılarak Samandağ ilçesine kadar 40 kilometre taşındığı ortaya çıktı.

Hatayda 20 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: Halıya sarıp sahile atmışlar

Öte yandan, S.S.'ye Akgöl'ün taşınmasında yardım eden 2 kişinin, kendilerinin de öldürülmesinden korkarak cinayeti 20 yıl boyunca sakladıkları öğrenildi.

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#Hatay Cinayeti#Faili Meçhul#İbrahim Akgöl

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