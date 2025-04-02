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Hatay'da 2 kişi ölü bulunmuştu! Kız arkadaşını vurup intihar etmiş

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#Hatay#Dörtyol#Cinayet
Hatayda 2 kişi ölü bulunmuştu Kız arkadaşını vurup intihar etmiş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 16:57

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, sahilde ölü bulunan E.T.'nin (29), tabancayla önce kız arkadaşı B.A.'yı, ardından kendisini vurduğu değerlendiriliyor.

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Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki sahilde dün silah sesi duyanlar, 1'i kadın 2 kişinin yerde yattığını fark etti. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği E.T. ile B.A. adlı kadının yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri incelemelerinin ardından, 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Yapılan incelemelere göre; E.T.'nin tabancayla önce kız arkadaşı olduğu öne sürülen B.A.'yı öldürüp, sonra aynı silahla intihar ettiği değerlendiriliyor. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Öte yandan otopsisinin ardından yakınlarının cenazesini teslim aldığı B.A., Kuzuculu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Hatay#Dörtyol#Cinayet

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