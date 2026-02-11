×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'da 2 kardeşin korkunç ölümü

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Kırıkhan#Adli Tıp Kurumu
Hatayda 2 kardeşin korkunç ölümü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 07:00

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık bir metre derinliğinde su dolu inşaat temeline düşen Ömer (5) ve kardeşi İsmail Sert (3), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında sokakta oynayan Ömer ve kardeşi İsmail Sert, yağışlı hava nedeniyle suyla dolan yaklaşık bir metre derinliğindeki inşaat temeline düştü. Çevredekilerin seslenmesiyle hızla inşaat temeline koşan baba Emrah Sert, sudaki çocuklarını bilinçleri kapalı halde çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sert kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı

Gözden KaçmasınEle geçirilen CHP yolsuzlukla çürüdü küfürle kokuştuEle geçirilen CHP yolsuzlukla çürüdü küfürle kokuştuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Kırıkhan#Adli Tıp Kurumu

BAKMADAN GEÇME!