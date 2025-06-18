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Hatay'da 17 yaşındaki çocuğun acı sonu! Kaza anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Motosiklet Kazası#Kaza Anı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 09:27

Hatay'da otomobille çarpışan motosiklette bulunan 17 yaşındaki Güney Özçelik isimli çocuk hayatını kaybetti.

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Kaza, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen H.Y. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen 2 motosikletle çarpıştı.

Hatayda 17 yaşındaki çocuğun acı sonu Kaza anı kamerada

Kazada motosikletlerdeki 1'i ağır 4 kişi yere savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatayda 17 yaşındaki çocuğun acı sonu Kaza anı kamerada

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı 17 yaşındaki Güney Özçelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı.

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#Hatay#Motosiklet Kazası#Kaza Anı

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