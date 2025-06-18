Hatay'da 17 yaşındaki çocuğun acı sonu! Kaza anı kamerada

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Kaza, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen H.Y. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen 2 motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletlerdeki 1'i ağır 4 kişi yere savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı 17 yaşındaki Güney Özçelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı.