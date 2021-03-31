MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHatay’da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi
GeriGündem Hatay’da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Hatay’da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatay’da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi

HATAY'da emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 156 tüp kobra yılan zehri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Doğu illerinden ilçeye yılan zehri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler takibe aldıkları iki otomobili kent girişinde durdurdu. Otomobillerde yapılan aramada, 156 tüp kobra zehri ele geçirildi. A.A, O.D. ve M.H.A. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi