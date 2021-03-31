Hatay’da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Doğu illerinden ilçeye yılan zehri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler takibe aldıkları iki otomobili kent girişinde durdurdu. Otomobillerde yapılan aramada, 156 tüp kobra zehri ele geçirildi. A.A, O.D. ve M.H.A. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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