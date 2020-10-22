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HATAY (İHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

Hatay’da 13 hırsızlık olayı aydınlatıldı

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Hatay’da 13 hırsızlık olayı aydınlatıldı
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Hatay'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerinde, hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı.

bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme timi, JASAT timleri, Kapısuyu ve Meydan asayiş timleri ve il jandarma ekipleri, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi ile Arsuz ilçesi Kale Mahallesi'ndeki 13 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Adresleri belirlenen şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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