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HaberlerGündem HaberleriHatay’da, 11 iş yerine sahte içki ve kaçak sigara baskını
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Gündem
Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Hatay’da, 11 iş yerine sahte içki ve kaçak sigara baskını

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Hatay’da, 11 iş yerine sahte içki ve kaçak sigara baskını

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, 11 iş yerine düzenlenen operasyonda sahte içki ve kaçak sigaralar ile kurusıkı tabanca ele geçirildi, 6 kişiye para cezası kesildi.

Kırıkhan Jandarma Komutanlığı ekipleri, adresi önceden belirlenen 11 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 160 litre sahte içki, 300 paket kaçak sigara, 1 kurusıkı tabanca, av tüfeği fişekleri ve cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi. Operasyonda, 6 kişiye toplam 20 bin lira ceza kesildi.

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