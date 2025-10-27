×
Hatay'da 1 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü

Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 08:15

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde depremzede ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangında, dumandan etkilenen anne ile bebeği hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1 yaşındaki Mehmet Can saraç hayatını kaybederken, annenin tedavisi sürüyor.

Yangın, Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Çayır Mahallesi’nde depremzede bir ailenin kaldığı konteynerde çıktı. Depremzede ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen anne, kendi imkanları ile çocuğuyla birlikte dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne hastaneye ve bebeği hastaneye kaldırılırken, itfaiye görevlileri alevlere müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken tedavi altına alınan Mehmet Can Saraç yaşamını yitirdi. Annenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mehmet Can Saraç’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

