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HATAY (AA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Hatay'da 1 kilo 218 gram esrar ile 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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Hatay'da 1 kilo 218 gram esrar ile 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1 kilo 218 gram esrar ile 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Reyhanlı Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişindeki bir elektrik direğinin altında uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı.
Bölgede arama yapan ekipler, direğin altında 6 parça halinde 1 kilo 218 gram esrar, 2 bin uyuşturucu hap buldu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

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