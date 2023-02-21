Hatay'a yardıma gelip, ayrılanlar için 'Yolunuz açık olsun' notu

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından 41 binden fazla kişi, hayatını kaybetti; birçok noktada büyük yıkım yaşandı. Bölgeye arama- kurtarma ekipleri ile depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yardımlar gönderildi. Hatay'a hem arama-kurtarma hem de yardım için gelen binlerce kişi de kentten ayrılmaya başladı. Samandağ ilçesi çıkışında yer alan refüjdeki uyarı levhasına ise yardıma gelip, ayrılanlara hitaben 'Sizden Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun' yazılı karton asıldı.