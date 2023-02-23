Hatay’a söz: Seninleyiz terk etmeyiz

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Toplam 11 ili etkileyen deprem felaketinde AFAD'ın verilerine göre 43 bin 556 kişi hayatını kaybederken, 448 bin 18 kişi de bölgeden tahliye edildi. Depremden etkilenenler için çadır kent ve konteyner kentler de kuruluyor. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14 bin 740 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

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YIKINTILARA DA YAZILDI

Tüm olumsuzluklara rağmen Hataylılar, ağır hasar almayan ve gözle görülen noktalardaki duvarlara yazdıkları yazılarla moral vermeye çalışıyor. Sprey boyayla duvarlara yazılan 'Hatay'ı terk etme', 'Geri döneceğiz Hatay', 'Her şey güzel olacak, gitmedik, buradayız', 'Seninleyiz Hatay' gibi yazılar umut ışığı oldu. 4 katlı olduğu öğrenilen ve depremde yıkılan binanın altına yazılan 'Yıkılma Hatay biz varız', 'Akseki Güzelsu yanında İskenderun' yazıları da duygulandırdı.

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Hatay'da yaşayan Ali Karagöl, depremi yaşamayanın bilemeyeceğini söyleyerek, “Bizim ev yıkılmadı ama büyük hasar aldı. Biz memleketimizi, toprağımızı terk edemeyiz. Türkiye'nin her yeri bizim vatanımız ama önemli olan doğup büyüdüğüm şehirdir. Bu yazıları görünce moral motivasyon sağlıyor” dedi.

BİZE UMUT VERİYOR

- Yedinci katta yakalandığı depremden ailesiyle kurtulan Metin Şahin de yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Önemli olan memleketi terk etmemek, memleketimize sahip çıkmak ve insanların ihtiyaçlarını gidermek. Ben ilk günden beri işyerimi açtım. İnsanlar burayı terk etmesin, gitmesin, burada kalsın diye işyerimi açtım. İnşallah insanlar burayı terk etmez. Buradaki yazılar da bize moral, umut oluyor. Yazanlara teşekkür ediyorum. Başka bir Hatay, başka bir Türkiye yok. Herkes zorluğu yaşadı ama memleketimizi terk etmeyelim, sahip çıkalım. Bu yazıları görünce duygularımız çoğalıyor.”

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