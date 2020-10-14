Hatay’a 5 milyon fidan

Hatay’ın üç ilçesinde 33 saat süren yangında binlerce ağaç kül olurken, bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için harekete geçildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm vatandaşları üzen yangın nedeniyle Hatay’da 5 milyon fidanın toprakla buluşacağını açıklarken şu bilgileri verdi: “Hatay’da, 5 Eylül 2020 tarihinde Samandağ İlçesinde, 9 Ekim 2020 tarihinde ise Belen ilçesinde çıkan orman yangınları hepimizi derinden üzmüştür. Bu yangınlarda binlerce ağacımızı ve yaban hayatımızı maalesef kaybettik. Kimi vatandaşlarımızın evi, işyeri veya eşyası zarar görürken, en büyük tesellimiz vatandaşlarımızın canına zarar gelmemesi olmuştur. Ülkemizdeki diğer yangınlarda olduğu gibi Hatay ilimizdeki yangınlarda da vatandaşlarımızın duyarlılığı takdire şayandır. Özellikle Belen yangını sonrası yanan alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla, ülkesine, toprağına, memleketinin yeşil dokusuna sahip çıkan ve bu maksatla kampanya başlatan kurum ve kuruluşlardan spor kulüplerine, belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına, sanat camiamıza ve bütün vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

11 KASIM DAVETİ

Yanan alanların bir metrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılmayacak ve tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır. 2019 yılında ülke genelinde 333 milyon adet, Hatay İlimizdeki ormancılık faaliyetlerinden sorumlu olan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 1 milyon 333 bin adedi Hatay İlimizde olmak üzere 13 milyon adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Hatay ilimizde 2020 yılında yanan alanlarda da bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon adet fidanın toprakla buluşturulması sağlanacaktır. Kasım ayı ile birlikte ilk fidanların dikilmesi planlanmaktadır. Vatandaşlarımızı her iki yanan alanda da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Geleceğe Nefes Kampanyası çerçevesinde bizimle birlikte fidan dikmeye davet ediyorum.”

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Hatay'da iki noktada çıkan orman yangınlarının ardından gözaltına alınan E.K. ve H.D. dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.