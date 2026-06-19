Hatay’a 10 kütüphane

Haberin Devamı

11 bin kitaptan oluşan bu kütüphanelerle deprem bölgesindeki çocukların eğitim yolculuklarına ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması amaçlanıyor. Proje kapsamında deprem bölgesindeki okullarda yapılmaya başlanan kütüphaneler, çocuklara yeni öğrenme ortamları da sunuyor. Anadolu Sigorta’nın 2023 yılında başlattığı ‘Anadolu Sigorta Kütüphaneleri’ projesi kapsamında İstanbul, Mardin, Şanlıurfa, Eskişehir ve Hatay’da kütüphane sayısı 38’e ulaşırken, bugüne kadar 20 bine yakın öğrenciye erişildi ve 52 binden fazla kitap çocuklarla buluşturuldu. Hatay’da 10 farklı okulda kurulan kütüphanelerin açılış töreni geçtiğimiz günlerde Antakya Gülderen Mahallesi’nde bulunan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, şunları söyledi:

Haberin Devamı

KENDİLERİNİ KEŞFETTİKLERİ YER

“Bu projeyle çocuklarımızın bilgiye erişimini artıracak, hayal güçlerini geliştirecek ve öğrenme yolculuklarına eşlik edecek alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Kütüphaneler yalnızca kitapların bulunduğu mekânlar değil, çocukların kendilerini keşfettiği çok kıymetli bir yaşam alanıdır.”