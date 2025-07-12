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Hatay Yayladağı'ndaki yangınlara müdahale sürüyor: 734 personel, 7 uçak, 14 helikopter, 215 araç

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#Hatay#Yangın#Orman Yangını
Hatay Yayladağındaki yangınlara müdahale sürüyor: 734 personel, 7 uçak, 14 helikopter, 215 araç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 16:05

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Hatay'ın Yayladağı sınır bölgesinde süren yangınlara ilişkin, "Yangınlara; 734 personel, 7 uçak, 14 helikopter, 215 araç ile müdahale edilmektedir" denildi. Hatay Valiliği de 3 Temmuz’da Suriye’de başlayan ve dün Yayladağı ilçesi sınırına ulaşan yangının kontrol altına alındığını, Lazkiye kırsalında ise etkisini sürdürdüğünü açıkladı.

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AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye’nin Lazkiye kırsalında başlayan ve Hatay’ın Yayladağı sınır bölgesine kadar yaklaşan orman yangınını söndürme, kontrol altına alma ve soğutma çalışmalarının havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ettiği kaydedildi. AFAD’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberinde AFAD Başkan Yardımcımız Dr. Önder Bozkurt, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz Dr. Sadi Ergin ve ilgili Daire Başkanları çalışmaları yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak üzere gece saatlerinde bölgeye intikal etmiştir. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Hatay Büyükşehir ve Yayladağı Belediyeleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, 112 Sağlık ve destek illerin ekipleri ile Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki kamu kurum kuruluşları, Kızılay ve sivil toplum ekipleri bölgede görev yapmaktadır. Yangının Yayladağı sınırımıza ulaşan kısmında kontrol sağlanmış olmakla birlikte soğutma ve yeniden oluşması muhtemel sıçramalara karşı çalışmalar devam etmektedir. Yangınlara; 734 personel, 7 uçak, 14 helikopter, 215 araç ile müdahale edilmektedir. Yangınların kontrol altına alınması için büyük bir gayret ve özveri ile çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, ekiplerimize teşekkür ederiz."

Hatay Yayladağındaki yangınlara müdahale sürüyor: 734 personel, 7 uçak, 14 helikopter, 215 araç

HATAY VALİLİĞİ'NDEN  AÇIKLAMA

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Hatay Valiliği, 3 Temmuz’da Suriye’de başlayan ve dün Yayladağı ilçesi sınırına ulaşan yangının kontrol altına alındığını, Lazkiye kırsalında ise etkisini sürdürdüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye kırsalının Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz'da başlayan orman yangınının dün Yayladağı ilçe sınırlarına ulaştığı hatırlatıldı.

Hatay Valiliği koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve destek illerin ekiplerinin müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Yapılan hava ve kara müdahaleleri ile Yayladağı ilçe sınırımıza ulaşan yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başlamıştır. Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki yangın devam etmektedir. Hava ve kara müdahalesinde 14 helikopter ve 7 uçak olmak üzere toplam 215 araç ve 734 personel ile soğutma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."

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#Hatay#Yangın#Orman Yangını

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