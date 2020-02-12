Hatay Yayladağ'ında taşımalı eğitime kar ve buzlanma engeli

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollarda buzlanma yaşandığı belirtildi.

Olumsuz hava koşullarından dolayı taşımalı eğitime bugün ara verildiği aktarılan açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.