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Hatay ve Kütahya'da FETÖ'ye operasyon

#FETÖ#Terör#Polis
Hatay ve Kütahyada FETÖye operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik Hatay ve Kütahya'da gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen eski askeri okul öğrencisi 8 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ise “Emniyet ve Askeri Mahrem Yapılanmalarında Mahrem Sorumlu” olarak faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve ifade teşhislerde adı geçen 2’si aktif memur, 1’i aktif öğretmen, 2’si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam şüpheli 5 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam ediyor.

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#FETÖ#Terör#Polis

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