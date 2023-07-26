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Bakanlık duyurdu: Firari DEAŞ'lı yakalandı

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#DEAŞ#Terör#Terörle Mücadele
Bakanlık duyurdu: Firari DEAŞlı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 16:33

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütü yanlısı 4 kişinin yakalanıp Hatay’da tutuklandığını ve düzenlenen operasyonla firari DEAŞ terör örgütü yanlısı M.A.'nın da gözaltına alındığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlükleriyle ortak yürütülen operasyonda DEAŞ terör örgütü yanlısı 4 kişinin yakalanıp, Hatay’da tutuklandığı hatırlatıldı.  

Bakanlık duyurdu: Firari DEAŞlı yakalandı

Operasyonda 5 el bombası, 1 adet AK-47 marka silah ve silaha ait 528 mermi ile bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemelerin ele geçirildiği belirtilerek, “Operasyon kapsamında firari olarak aranan Hatay Reyhanlı doğumlu M.A. (32) ise Reyhanlı ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. terör örgütleriyle mücadelemiz tüm kurumlarla koordineli ve etkin bir şekilde devam ediyor” denildi.

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Bakanlık duyurdu: Firari DEAŞlı yakalandı

Bakanlık duyurdu: Firari DEAŞlı yakalandı



Bakanlık duyurdu: Firari DEAŞlı yakalandı

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#DEAŞ#Terör#Terörle Mücadele

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