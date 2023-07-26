Bakanlık duyurdu: Firari DEAŞ'lı yakalandı

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlükleriyle ortak yürütülen operasyonda DEAŞ terör örgütü yanlısı 4 kişinin yakalanıp, Hatay’da tutuklandığı hatırlatıldı.

Haberin Devamı