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Hatay Valisi’nden ‘yeni hayat’ ziyareti

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#Hatay#Mustafa Masatlı#Duman Ailesi
Hatay Valisi’nden ‘yeni hayat’ ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 07:00

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan illerden biri olan Hatay’da yapımı tamamlanan 600 Evler Sitesi’nde hak sahipleri yeni yaşamlarına başladı.

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, oturumların başladığı 600 konuttan birine yerleşen Duman Ailesi’ne ziyarette bulundu. Depremde 8 saat enkaz altında kalan ve kızları Zehra’yı kaybeden Beşir Duman ile ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Masatlı, yeni evlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak hediyeler takdim etti.

‘EVİMİZ ÇOK GÜZEL OLDU’

Depremzede Beşir Duman, “Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Valimiz sağ olsun, bizi ziyaret etti ve hediyeleriyle geldi. Evlerimiz gerçekten çok güzel oldu. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederiz” dedi.  

 

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#Hatay#Mustafa Masatlı#Duman Ailesi

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