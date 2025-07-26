Hatay Valisi’nden ‘yeni hayat’ ziyareti

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, oturumların başladığı 600 konuttan birine yerleşen Duman Ailesi’ne ziyarette bulundu. Depremde 8 saat enkaz altında kalan ve kızları Zehra’yı kaybeden Beşir Duman ile ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Masatlı, yeni evlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak hediyeler takdim etti.

‘EVİMİZ ÇOK GÜZEL OLDU’

Depremzede Beşir Duman, “Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Valimiz sağ olsun, bizi ziyaret etti ve hediyeleriyle geldi. Evlerimiz gerçekten çok güzel oldu. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederiz” dedi.