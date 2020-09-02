AA
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Hatay Valiliğinden "65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı" haberlerine yalanlama
Hatay Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medyada hesaplarında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı yönündeki haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.
Haberlerin gerçeği yansıtmadığına yer verilen açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarının Valilik sitesinde yayımlandığı kaydedildi.
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