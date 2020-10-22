Hatay Valiliği dün duyurmuştu! İlk tatbikat bugün siren ve anons ile yapıldı

Hatay Valiliği'nin resmi internet sitesi üzerinden dün yapılan yazılı açıklamada, "Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre; Başkanlığımız ile ASELSAN A.Ş. arasında 19.02.2019 tarihinde imzalanan "Gaziantep, Hatay ve Kilis İllerinde İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi Kurulumu İşleri Sözleşmesi" kapsamında ilimizde kurulumu tamamlanan siren sistemlerinin geçici muayene kabul işlemleri 20-30 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemler sahada siren seslerinin çaldırılması ve sesli anons şeklinde olacaktır" denildi.

Hatay merkez ve ilçelerinde, bugün saat 11.00 sıralarında megafonlardan siren sesi duyuldu. Yapılan anonsta, 'Dikkat dikkat, ilimiz ve ilçemiz için hava sahamızın tehlikesini bildiren kırmızı alarm verilmiştir. Acil ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzemelerle derhal sığınaklara veya sığınma yerlerine gidin. Yetkililerden tehlike geçti haberi alıncaya kadar bulunduğunuz yeri terk etmeyin' denildi.