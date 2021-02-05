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Gündem
Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 02:02 | Son Güncelleme:

Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat

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Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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