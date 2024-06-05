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Hatay Samandağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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#HATAY#Samandağ#Deprem
Hatay Samandağda 4.1 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 10:50

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD verilerine göre, saat 10.37'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6,02 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Hatay Samandağda 4.1 büyüklüğünde deprem

 

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#HATAY#Samandağ#Deprem

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