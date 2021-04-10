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Haber Giriş: 10.04.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Hatay Reyhanlı'da tespit edildi! 100 metrelik tünelin içinde 24 mülteci yakalandı

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Hatay Reyhanlı'da tespit edildi! 100 metrelik tünelin içinde 24 mülteci yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 100 metre uzunluğunda bir tünelin tespit edildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye’deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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  • Türkiye sınırında tünel Mehmetçik tespit etti, 24 kişi içinde yakalandı
  • Türkiye sınırında tünel Mehmetçik tespit etti, 24 kişi içinde yakalandı
  • Türkiye sınırında tünel Mehmetçik tespit etti, 24 kişi içinde yakalandı
  • Türkiye sınırında tünel Mehmetçik tespit etti, 24 kişi içinde yakalandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sınırlarımızda kahramanca ve fedakârca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemize yönelik yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolunda görev yapan Kahraman Hudut Kartallarımız bölgede icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti.

Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye’deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi.

Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hâle getirildi."

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