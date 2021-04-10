Hatay Reyhanlı'da tespit edildi! 100 metrelik tünelin içinde 24 mülteci yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sınırlarımızda kahramanca ve fedakârca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemize yönelik yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolunda görev yapan Kahraman Hudut Kartallarımız bölgede icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti.

Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye’deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi.

Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hâle getirildi."

Hatay’daki Bükülmez Hudut Karakolunda görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde bir ucu Suriye’de olan 100 metrelik tünel tespit edildi. Yasa dışı geçiş ve terörist sızmalarında kullanılabilecek tünelde 24 kişilik mülteci grubu da yakalandı.https://t.co/9qF4Bn3ayI pic.twitter.com/yjtdK24kuP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2021

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