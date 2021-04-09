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Haber Giriş: 09.04.2021 - 03:02 | Son Güncelleme:

Hatay Posta Kodu kaçtır? Hatay ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Hatay Posta Kodu kaçtır? Hatay ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları her il ve ilçeye özel olarak değişen 5 haneli sayılardır. Posta ve kargo işlemlerinin aksamadan devam etmesi posta kodları sayesinde mümkün olmaktadır. Peki, Hatay ilinin posta kodu nedir? Hatay ili ve ilçelerinin posta kodları nelerdir? Hatay ili posta kodu ile ilgili bütün detayları derledik.

Posta kodları kargolama ve posta gönderme işlemlerinde kullanılan 5 haneli dijital sayılardır. Ülkemizde her ilin ve ilçenin posta kodu birbirinden farklıdır.

 Hatay İli Posta Kodu

 Hatay ilinin posta kodu 31000 olarak karşımıza çıkar. Posta trafiğinde Hatay iline gönderilen kargolar ve belgeler posta koduna göre ayrıştırılabilir. Bu işlem için insan gücü gerekmektedir. Kargolar, posta kodlarına göre önce illere göre daha sonra ise yine posta kodlarına göre illerin ilçelerine göre ayrışmakta ve doğru adrese gönderilmektedir.

 Hatay İli İlçelerinin Posta Kodları

 5 haneli posta kodları ilçelerine göre farklılık göstermektedir. Hatay ilinde 15 ilçe bulunmaktadır ve bu 15 ilçenin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır. Bu sayede adrese gönderilen kargolar kolayca ayrışmakta ve en kısa sürede gitmesi gereken yere ulaştırılmaktadır.

 Altınözü - 31750

 Antakya - 31060

 Arsuz - 31225

 Belen - 31350

 Defne - 31160

 Dörtyol - 31600

 Erzin - 31960

 İskenderun - 31280

 Kırıkhan - 31440

 Kumlu- 31520

 Payas - 31900

 Reyhanlı - 31500

 Samandağ - 31800

 Yayladağ - 31550

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