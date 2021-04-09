Hatay Posta Kodu kaçtır? Hatay ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları kargolama ve posta gönderme işlemlerinde kullanılan 5 haneli dijital sayılardır. Ülkemizde her ilin ve ilçenin posta kodu birbirinden farklıdır.

Hatay İli Posta Kodu

Hatay ilinin posta kodu 31000 olarak karşımıza çıkar. Posta trafiğinde Hatay iline gönderilen kargolar ve belgeler posta koduna göre ayrıştırılabilir. Bu işlem için insan gücü gerekmektedir. Kargolar, posta kodlarına göre önce illere göre daha sonra ise yine posta kodlarına göre illerin ilçelerine göre ayrışmakta ve doğru adrese gönderilmektedir.

Hatay İli İlçelerinin Posta Kodları

5 haneli posta kodları ilçelerine göre farklılık göstermektedir. Hatay ilinde 15 ilçe bulunmaktadır ve bu 15 ilçenin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır. Bu sayede adrese gönderilen kargolar kolayca ayrışmakta ve en kısa sürede gitmesi gereken yere ulaştırılmaktadır.

Altınözü - 31750

Antakya - 31060

Arsuz - 31225

Belen - 31350

Defne - 31160

Dörtyol - 31600

Erzin - 31960

İskenderun - 31280

Kırıkhan - 31440

Kumlu- 31520

Payas - 31900

Reyhanlı - 31500

Samandağ - 31800

Yayladağ - 31550

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