Hatay Posta Kodu kaçtır? Hatay ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları her il ve ilçeye özel olarak değişen 5 haneli sayılardır. Posta ve kargo işlemlerinin aksamadan devam etmesi posta kodları sayesinde mümkün olmaktadır. Peki, Hatay ilinin posta kodu nedir? Hatay ili ve ilçelerinin posta kodları nelerdir? Hatay ili posta kodu ile ilgili bütün detayları derledik.
Posta kodları kargolama ve posta gönderme işlemlerinde kullanılan 5 haneli dijital sayılardır. Ülkemizde her ilin ve ilçenin posta kodu birbirinden farklıdır.
Hatay İli Posta Kodu
Hatay ilinin posta kodu 31000 olarak karşımıza çıkar. Posta trafiğinde Hatay iline gönderilen kargolar ve belgeler posta koduna göre ayrıştırılabilir. Bu işlem için insan gücü gerekmektedir. Kargolar, posta kodlarına göre önce illere göre daha sonra ise yine posta kodlarına göre illerin ilçelerine göre ayrışmakta ve doğru adrese gönderilmektedir.
Hatay İli İlçelerinin Posta Kodları
5 haneli posta kodları ilçelerine göre farklılık göstermektedir. Hatay ilinde 15 ilçe bulunmaktadır ve bu 15 ilçenin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır. Bu sayede adrese gönderilen kargolar kolayca ayrışmakta ve en kısa sürede gitmesi gereken yere ulaştırılmaktadır.
Altınözü - 31750
Antakya - 31060
Arsuz - 31225
Belen - 31350
Defne - 31160
Dörtyol - 31600
Erzin - 31960
İskenderun - 31280
Kırıkhan - 31440
Kumlu- 31520
Payas - 31900
Reyhanlı - 31500
Samandağ - 31800
Yayladağ - 31550
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