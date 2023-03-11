Hatay milletvekiline tepki: İskenderun’a geldim ama senin haberin yoksa ne yapayım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis konuşmasında depremin ardından Hatay’daki durumu anlatırken hükümete eleştirileriyle gündeme gelen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in sözlerine de tepki gösterdi: “Parlamento’da ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu garipler, bu zavallılar daha bizim 2’nci gün, ilk gün bakan arkadaşlarım tamamıyla deprem bölgelerindeydi. Ben de hemen 2’nci gün hemen deprem bölgesine ulaştım. Ardından 2’nci turda da Cumhur İttifakı olarak Devlet (Bahçeli) Bey’le beraber buraları dolaştık. Sayın (Mustafa) Destici ile beraber de dolaştık. Biz yaralıyız, biz dertliyiz, hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar ama Cumhurbaşkanı olarak biz sadece Hatay değil, 11 ilin 11’inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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TEKRAR DOLAŞACAĞIM

Bu sabah Kırıkhan’dan bir hanım kardeşim Adalet Bakanımıza ‘Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum’ dedi. Bakanım da bana bu durumu iletti, kendisini aradım görüştüm. O ne kadar güzel bir yaklaşımdır. “Cumhurbaşkanım, bizim hiçbir şu anda bir sıkıntımız yok. Her şey geliyor. Ben çadırda kalmama rağmen halimden memnunum, konteynerler gelirse daha iyi olur ama şikâyetçi değilim.’ Bu da bir milletin evladı. Doğma büyüme Hatay-Kırıkhan. Bir ona bakıyorum, bir de milletvekili olarak Parlamento’ya gelmiş olan bayana bakıyorum. Dürüst olalım dürüst. ‘İskenderun’da ne var?’ diyor. İskenderun’da kruvaziyer gemi var, çadır da konteyner da var. Şimdi dersin ki ‘İskenderun’a geldin mi?’ Evet geldim ama senin haberin yoksa ben ne yapayım? İnşallah şimdi tekrar 3’üncü tura başlıyoruz. Tekrar dolaşacağım.”