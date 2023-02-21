Hatay merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan da hissedildi

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Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler bölgedeki bir çok ülkede tedirginliğe neden oldu. AFP'nin geçtiği bilgilere göre Lübnan'da bulunan ekipleri de sarsıntıyı hissetti. Deprem Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere tüm kentleri etkiledi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.

Hatay merkezli Deprem Lübnan'ın dışında; Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

AFP'de yer alan bilgilere göre Suriye'de Beyaz Miğferler 130'dan fazla kişinin yaralandığını ve halihazırda hasar gören bazı binaların çöktüğü bildirildi.Suriye Amerikan Tıp Derneği (SAMS) ise kuzeybatı Suriye'de desteklediği beş hastanenin, hasarlı binaların bir kısmının üzerlerine düşmesi sonucu hafif yaralanan birkaç kişiyi aldığını söyledi.