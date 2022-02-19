Hatay merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Haberin Devamı

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ekim günü ilçede uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, 27 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından jandarma ekipleri 16 Şubat günü Hatay merkezli Antalya, Gaziantep ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik ve bomba arama köpekleriyle evlerde arama yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Operasyonda 150 gram metamfetamin, 260 gram esrar, 180 gram eroin, 161 uyuşturucu hap, 27 kök kenevir bitkisi, 8 ruhsatsız av tüfeği, 18 uyuşturucu içme aparatı ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si savcılık sorgularının ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli ise tutuklandı.Diğer 18 şüphelinin adliyedeki işlemlerini sürdüğü bildirildi.