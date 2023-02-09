Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hatay İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi

Güncelleme Tarihi:

#İSKENDERUN#Hatay#Deprem
Hatay İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 12:54

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesiyle cadde ve sokaklara dolan su çekildi.

Haberin Devamı

Türkiye'yi sarsan 2 büyük depremden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’ndeki sahil yolunda deniz seviyesi yükseldi. Mete Aslan Bulvarı'na doğru deniz taştı. Yaklaşık 200 metre içeri giren deniz suyu bazı bölgelerde binaların 4'üncü katına kadar yükseldi. Sahil bandındaki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi. Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. Deprem sonrası kendilerini sokağa atan halk, deniz sularının cadde ve sokakları basmasının şaşkınlığını yaşadı. Depremin 4’üncü gününde deniz suyu sahilden çekildi yerine çamur kaldı. Ancak sahile yakın yollar ve Barış Manço Parkı'nda su birikintileri kaldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, ekibi ile İskenderun sahilinde deniz suyunun yükselmesi, yer kırıkları ve tsunamiyle ilgili araştırma yaptı. Koçak, deniz suyunun yaklaşık 200 metre sahilien içeri girdiğini ve bir otelin 4'üncü katına kadar yükseldiğini söyledi.

Haberin Devamı

Hatay İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSKENDERUN#Hatay#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 14 bin 14... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 14 bin 14... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Enkazdakileri arayıp dalga geçenleri de gördük Deprem olsun diye dua edenleri de... Bu kötülüğün sebebi ne

Enkazdakileri arayıp dalga geçenleri de gördük 'Deprem olsun' diye dua edenleri de... Bu kötülüğün sebebi ne?

#Deprem
Türkiye depremi dünyada manşet... BBC 1000 kilometrelik umut yolculuğunu yazdı Komşu basını: Yunanlılar ve Türkler harabelerde tek yumruk

Türkiye depremi dünyada manşet... BBC 1000 kilometrelik 'umut yolculuğunu' yazdı! Komşu basını: Yunanlılar ve Türkler harabelerde tek yumruk

#Deprem