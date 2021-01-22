Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı nerede? İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı adres, telefon, iletişim bilgileri

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı iletişim adresi, telefon numarası gibi detaylarla gündemde yer alıyor. Acemilik eğitimini Deniz Er Eğitim Alayı'nda alacak olan pek çok kişi, internet üzerinden detayları araştırıyor. İşte, Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı adres, telefon ve iletişim bilgileri

HATAY İSKENDERUN DENİZ ER EĞİTİM ALAYI İLETİŞİM BİLGİLERİ

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı, İskenderun-Antakya yolu üzerinde yer alıyor.

Üs, Türkiye'nin üç büyük deniz eğitim merkezine ev sahipliği yapmaktadır. İskendrun'dan geçen otoyolun 2.5 km güneyindedir. 1. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda 2.500 ila 5.000 arasında asker 45 günü gemide olmak üzere ve deniz operasyonları için yılda iki kez eğitilmiştir. 1.5 milyondan fazla denizci eğitimli asker, 1953 yılında kuruluşundan bu yana İskenderun'da eğitim merkezinden mezun edilmiştir.

Tabur büyüklüğünde diğer deniz eğitim merkezi İzmir'de bulunmaktadır.

İSKENDERUN DENİZ ER EĞİTİM ALAYI ADRES

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın harita üzerindeki adres bilgileri şu şekilde;

İSKENDERUN DENİZ ER EĞİTİM ALAYI TELEFON NUMARASI

İskenderun Denir Er Eğitim Alay Komutanlığı'nın telefon numarası (0326) 618 99 49'dur.