Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hatay ile Adıyaman'da hırsızlık ve yağma yapan 33 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Deprem#Adıyaman
Hatay ile Adıyamanda hırsızlık ve yağma yapan 33 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 13:09

HATAY ve Adıyaman'da hasarlı binalardan hırsızlık ve iş yerlerinden yağma yapan 33 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hatay'da polis ekipleri, depremde hasar gören binalardan hırsızlık ve yağma yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu Hatay merkez ile İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 3 çalıntı araç, 1 motosiklet, 2 tüfek, 2 tabanca, 22 telefon, 2 bilgisayar, 1 tablet, 1 altın kolye, 10 sikke ve 35 bin TL ele geçirildi.

Adıyaman'da ise deprem sonrası iş yerlerinden ve hasar gören binalardan hırsızlık yapan 7 şüpheli yakalandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Deprem#Adıyaman

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Yeni binalar neden dayanıklı değil Deprem kültürümüz neden oluşmadı ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

Yeni binalar neden dayanıklı değil? Deprem kültürümüz neden oluşmadı? ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

#Kahramanmaraş Depremi
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

#Kahramanmaraş Depremi