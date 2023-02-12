Hatay ile Adıyaman'da hırsızlık ve yağma yapan 33 kişi yakalandı

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Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hatay'da polis ekipleri, depremde hasar gören binalardan hırsızlık ve yağma yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu Hatay merkez ile İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 3 çalıntı araç, 1 motosiklet, 2 tüfek, 2 tabanca, 22 telefon, 2 bilgisayar, 1 tablet, 1 altın kolye, 10 sikke ve 35 bin TL ele geçirildi.

Adıyaman'da ise deprem sonrası iş yerlerinden ve hasar gören binalardan hırsızlık yapan 7 şüpheli yakalandı.