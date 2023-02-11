Hatay Havalimanı pazar günü hizmete açılıyor

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde aldığı ağır hasar sonrasında kullanılamaz hale gelen ve uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı pistindeki onarım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. İGA İstanbul Havalimanı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında havalimanı yarın yeniden uçuşlara açılacak.



