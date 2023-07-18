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Hatay Belen'deki orman yangınıyla ilgili yeni gelişme: Şüpheli tutuklandı

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#Hatay#Belen#Orman Yangını
Hatay Belendeki orman yangınıyla ilgili yeni gelişme: Şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 13:56

Hatay'ın Belen ilçesinde 16 Temmuz'da ateş yakarak bahçe temizliği yaparken, orman yangınına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hatay'ın Belen ilçesinde Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde 16 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında çıkan, 120 hektarlık alanı etkileyen ve bugün kontrol altına alınabilen orman yangınıyla ilgili soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ile Belen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin ateş yakarak bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep olduğunu belirledi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

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#Hatay#Belen#Orman Yangını