"Hatay artık benim şahsi meselem"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir dizi ziyaret ve toplantı için deprem bölgesi Hatay’daydı. Hatay CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Özel, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Depremlerde en çok yıkımın Hatay’da yaşandığını hatırlatan Özel, özetle şunları söyledi:

HATAY’DA SORUN ÇOK

“Söz verdikleri gibi 1 yılda evler yetişmeyecek ama Hatay’da durum kötü. 275 bin konut yapılması gerekiyor, 33 bin tanesinin ihalesi yapıldı, inşaata başlanan bunun çok daha azı. Yani, ihalesi yapılanların bitmeyeceği de ortada ama tut ki bitti, 1 sene sonunda 10 Hataylı’dan 9’u yine sokakta. 'Konteyner kentlerde kalınıyor' deniyor, yağmur alıyor, sızdırıyor, birçok sorunu var konteynerlerin, insanlar kendileri onarmaya çalışıyor, kimi de bıkıyor çadır alıp mahalle arasına gidiyor.

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Mahalle arasındaki çadırlar konteyner istiyor, konteyner veren yok. Başvuru yapılınca yardım kesiliyor. Yani sorun çok Hatay’da. İl başkanım, ilçe başkanlarım dedi ki, Hatay’ı unuttular, gündemden düştü Hatay. O yüzden Hatay’ı gündemde tutmak lazım.

GÜNDEMDEN DÜŞÜREMEZLER

Hatay’ı gündemde tutmak için benim söyleyeceğim birinci söz şu: Bu partinin 1’inci Genel Başkanı Hatay sevdalısı, demiş ki ‘Hatay benim şahsi meselemdir.’ Son Genel Başkan olarak, şu anda görevdeki genel başkan olarak ben de diyorum ki ‘Bundan sonra Hatay benim şahsi meselemdir.' Bundan sonra Hatay'ı Türkiye gündeminden düşürmelerine izin vermeyeceğim. Ana muhalefet lideri bir işi şahsi meselesi bellerse o kenti Türkiye’nin gündeminden düşürmeye kimsenin gücü yetmez.

Milletvekillerimizi göndereceğiz, genel başkan yardımcılarımızı göndereceğiz, parti meclisi üyelerimizi göndereceğiz. Milletvekili grubumuz Hatay’a verdiği önemi artırarak sürdürecek ve bundan sonraki süreçte Hatay için sesimizin duyulması, yaraların sarılması için ne gerekiyorsa takip edeceğiz. Deprem konutlarını takip edeceğiz. Önemli olan bir hızlı yapmalılar ama hızlı yaparken alelacele dolgu alanlara değil sağlam zeminlere yapmalılar. Verilen sözleri tutmalılar. Seçime kadar idare edip seçimden sonra bu işin arkasından çekilmemeleri için mutlaka ve mutlaka bu işin takipçisi olacağız.”

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CHP Lideri Özel, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

HEKİM VEKİLLERLE HEYET

HATAY’da 60 doktor ile 600’den fazla sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğini, 5 doktorun da kayıp olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu: “Bunların hepsini Sağlık Bakanı’nı takip eden gölge kabinemizdeki doktorumuz Zeliha Hanım çok yakından takip edecek. Kendisine ilk talimatım Hatay’daki sağlık sorunlarını incelemek üzere hekim milletvekillerimizden bir heyet oluşturması olacak. Gelecekler burada çalışacaklar ve Hatay’a özgü bir raporu hızla yapıp hem Sağlık Bakanı’na sunacaklar hem tüm Türkiye kamuoyuna paylaşacaklar. Eğitimle ilgili sorunları, okullar ve öğrencilerin sorunlarını biliyorum. Buraya atanmayan öğretmenleri biliyorum, özel okul öğretmenlerinin işsizlik sorunlarını biliyorum, hepsini tek tek çalıştım, okudum notlarımı aldım, Hatay bundan sonra benim şahsi meselemdir.”

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İMAMOĞLU: ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in göreve seçildikten sonra ilk ziyaretini Hatay’a yaptığını belirterek, “Hepinizin huzurunda Genel Başkanımız Özgür Özel’e hem teşekkür ediyorum hem de üstün başarılar diliyorum. Hatay’ın hiçbir anını kendimizden uzak görmeyeceğiz” diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu daha sonra Dörtyol CHP İlçe Başkanlığı'na geçerek halkla bir araya geldi.