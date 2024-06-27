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Hatalı sollama Trabzon'da can aldı

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#Trabzon#Dernekpazarı#Trafik Kazası
Hatalı sollama Trabzonda can aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 09:36

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

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Dernekpazarı ilçesinde tünel içerisinde hatalı sollama sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Of istikametinden Çaykara istikametine gitmekte olan Ünal Mermer (52) yönetimindeki araç, karşı yönden gelen Filistin uyruklu H.K.'nin kullandığı araçla çarpıştı. Kazada, Gümüşhane Şiran doğumlu olduğun öğrenilen araç sürücüsü Ünal Mermer (52) kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan H.Y. (45) ise ağır yaralı olarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer araçta yaralanan turistler sürücü H.K., N.M.H. ve M.A. ise Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle turizm merkezi Uzungöl yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme sürerken, yetkililer, çift yönlü trafik akışı olan tüneli kullanan sürücüleri trafik yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Hatalı sollama Trabzonda can aldı

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#Trabzon#Dernekpazarı#Trafik Kazası

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