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Hatalı sollama kazasında 3 can kaybı, 2 yaralı

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#Trafik Kazası#Aksaray#Kaza
Hatalı sollama kazasında 3 can kaybı, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 14:46

Aksaray'da, hatalı sollama sonucu, 3 aracın karıştığı kazada, aynı otomobildeki elektrik ustası 3 işçi öldü, diğer araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında, Gülağaç ilçesi Gülağaç-Demirli yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. İnşaatlarda çalışan elektrik ustası Murat Güçlüses (53), yönetimindeki 68 ACC 402 plakalı otomobille, sollamak istediği Sait Sert'in kullandığı 06 CCA 212 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Hatalı sollama kazasında 3 can kaybı, 2 yaralı

Savrulan otomobil, karşı şeritten gelen İsmet Altın (68) idaresindeki 42 VR 722 plakalı otomobille çarpıştı.

Hatalı sollama kazasında 3 can kaybı, 2 yaralı

Kazada, sürücü Murat Güçlüses ile mesai arkadaşları Celil Diker (64) ve Ekrem Kocabıyık (18), olay yerinde hayatlarını kaybetti, diğer otomobilin sürücüsü İsmet Altın ile yanındaki Aşire Altın (53) yaralandı.

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Hatalı sollama kazasında 3 can kaybı, 2 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Hatalı sollama kazasında 3 can kaybı, 2 yaralı

Kamyon şoförü Sait Sert ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. 

Hatalı sollama kazasında 3 can kaybı, 2 yaralı

 

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#Trafik Kazası#Aksaray#Kaza

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