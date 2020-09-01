Hatalı sollama kaza yaptırdı: 3 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında D-130 Karayolu Sanayi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Serkan Ç., idaresindeki 41 AFN 475 plakalı otomobil ile D-130 Karayolu Gölcük istikametinde seyir halindeyken hatalı sollama yaptı. Yan yoldan anayola çıkan Muhammet A. idaresindeki 41 ACM 675 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, bariyerlere çarparak, durabildi. Kazada Serkan Ç. ile yanında bulunan İlker Y. ve Muhammet A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza yerine gelen bir yaralı yakını, kaza yerinde yapılan incelemeleri endişeli gözlerle izledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.