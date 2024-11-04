Hatalı sollama canından etti: 2 ölü 4 yaralı

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Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen 2 araç da Kadir Güzel’in kullandığı 34 GES 963 ve Adem Çakır’ın kullandığı 06 BBP 787 plakalı otomobillere çarptı. Araçta sıkışan Ramazan Fatih İlhan (20) ile yanındaki Erkan Kayacan (22) olay yerinde hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken trafik yoğunluğu oluştu.

TERS YÖNE GİRDİ 3 CAN ALDI: 3 ÖLÜ 2 YARALI

Ankara’dan Eskişehir yönüne giden Hakan İ. (42) idaresindeki 06 CAP 977 plakalı otomobil, dün sabah saatlerinde Etimesgut’ta ters yönden gelen Ramazan Güven (34) idaresindeki 27 SE 946 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada bipolar hastası olduğu belirlenen Ramazan Güven ile diğer otomobilin sürücüsü Hakan İ. ve eşi Esmanur İ. (35) hayatını kaybetti. Yaralanan çiftin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise hastaneye kaldırıldı.

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İETT OTOBÜSÜ KAZAZEDEYE YARDIMA DURAN 2 ARACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Bayrampaşa’ da dün 34 GVC 822 plakalı motosikletle seyir halindeki M.K.K dengesini kaybederek düştü. Yardım etmek için duran 34 TDF 35 plakalı taksi ve 34 BF 8949 plakalı otomobile, arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. M.K.K. ile taksideki yolcu E.M.’nin yaralanırken, taksi şoförü Murat Çalışır yaşamını yitirdi. İETT şoförü gözaltına alındı.