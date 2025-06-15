Hatalı levha ve radarlar tespit edilecek: Hız limitleri incelenecek

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Geçen hafta Kurban Bayramı’nda yollarda özellikle tuzak hız limiti kurulması nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından bakanlıklardan önemli bir adım geldi. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, özellikle sosyal medyadaki görüntüler incelenerek, iki noktada levhalarla ilgili teknik hata olduğu belirlendi. Bunun üzerine, Ulaştırma ve İçişleri bakanlıkları ortak komisyon kurarak, Türkiye’deki tüm trafik levhalarıyla ilgili inceleme başlattı. Karayolları tarafından, tek tek yapılacak kontrollerin ardından hatalı uygulamaların olduğu levhalar ve radar uygulamaları düzeltilecek.

‘BİRKAÇ YERDE TEKNİK HATA VAR’

TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki hafta trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Trafik Kanunu Değişikliği’ne ilişkin teklifi görüşecek. Kurban Bayramı’ndan önce Komisyondan geçen teklife yönelik, ceza miktarlarının çok fazla artırılmasına yönelik sert eleştiriler yapılırken, bununla beraber bayramda da sosyal medya üzerinden “trafik uygulamalarının ceza odaklı yürütüldüğü ve ölçüsüz cezalar kesildiği” yönünde tepkiler gelmişti. Yeni yasa teklifinde herhangi bir düzeltmeye gidilmeyeceğini belirten AK Parti kurmayları, “Şu anda sadece birkaç yerde levhalarla ilgili teknik hata var.

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O da milyonda bir. Ama sosyal medyada bakıyoruz iki video ortalıkta geziniyor. Elazığ’daki adam da Antalya’daki adam da aynı videoyu paylaşıyor. Senin bölgende var mı böyle bir şey? Yok. Ama sen ceza aldın mı? Evet aldın. Neden aldın? 100 km hızla gidilmesi gereken yerde 140 ile 160 km hızla gittiğin için aldın. Ama insanların yüzde 99’u oradan ceza almadan geçiyor. Peki oradaki kaza ortalaması ne? Her gün 3 kişi, 5 kişi ölüyor. O yüzden sürat yapmayacaksın” dedi.