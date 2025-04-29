×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatalı dönüş yapan otomobil motosiklete çarptı, kurye ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kaza#Sarıyer
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 17:13

Sarıyer’de hatalı dönüş yapan otomobil sürücüsü motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan kurye ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza 28 Nisan'da saat 15.00 sıralarında İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dönüşün yasak olduğu yerden sola dönmeye çalışan 34 CTP 247 plakalı cip, ana caddede seyir halinde olan 34 FFA 512 plakalı motosikletli kuryeye çarptı.

Hatalı dönüş yapan otomobil motosiklete çarptı, kurye ağır yaralandı

Kazanın etkisi ile kurye, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan kurye, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatalı dönüş yapan otomobil motosiklete çarptı, kurye ağır yaralandı

Haberin Devamı

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan caddede araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan motosiklet ve cipin yoldan kaldırılmasının ardından araç geçişleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hatalı dönüş yapan otomobil motosiklete çarptı, kurye ağır yaralandı

Hatalı dönüş yapan otomobil motosiklete çarptı, kurye ağır yaralandı

Hatalı dönüş yapan otomobil motosiklete çarptı, kurye ağır yaralandı

Hatalı dönüş yapan otomobil motosiklete çarptı, kurye ağır yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kaza#Sarıyer

BAKMADAN GEÇME!