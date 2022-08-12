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‘Hataların sorumlusu MERNİS’

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#Engin Altay#CHP#YSK
‘Hataların sorumlusu MERNİS’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

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 “Erdoğan, Bay Kemal paranoyası yaşıyor. Avanesinde de bir Bay Kemal paniği, telaşı var. Evet, YSK’da olmayan bilgiler CHP’de var kardeşim. Kaç mükerrer seçmen var, kaç seçmen ilk kez oy kullanacak, hepsinin bilgileri bizde var, milimi milimine var, küsuratıyla birlikte var. Biz YSK’yı töhmet altında bırakmıyoruz. YSK, kendine kanunla çizilmiş görevleri yapar. İçişleri Bakanlığı’na bağlı MERNİS işi doğru yapmadığı için, YSK da tüm verileri otomatik olarak oradan aldığı için YSK’nın hatalarının büyük çoğunluğunun sorumlusu da İçişleri Bakanlığı’dır.”

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#Engin Altay#CHP#YSK

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