‘Hataların sorumlusu MERNİS’

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“Erdoğan, Bay Kemal paranoyası yaşıyor. Avanesinde de bir Bay Kemal paniği, telaşı var. Evet, YSK’da olmayan bilgiler CHP’de var kardeşim. Kaç mükerrer seçmen var, kaç seçmen ilk kez oy kullanacak, hepsinin bilgileri bizde var, milimi milimine var, küsuratıyla birlikte var. Biz YSK’yı töhmet altında bırakmıyoruz. YSK, kendine kanunla çizilmiş görevleri yapar. İçişleri Bakanlığı’na bağlı MERNİS işi doğru yapmadığı için, YSK da tüm verileri otomatik olarak oradan aldığı için YSK’nın hatalarının büyük çoğunluğunun sorumlusu da İçişleri Bakanlığı’dır.”