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Hastayı taciz eden doktor kamerada! Savcılık harekete geçti: Gözaltına alındı

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#Doktor#Şanlıurfa#Taciz
Hastayı taciz eden doktor kamerada Savcılık harekete geçti: Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 10:04

Suruç Devlet Hastanesinde görevli dahiliye doktoru, kadın hastayı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Suruç Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada doktorun açığa alındığı belirtildi.

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Olay, Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V., muayeneye gelen kadın hasta L.İ.'yi (25) taciz etti. Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak kayıt yaptı ve tacizi ortaya çıkardı. L.İ., kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek doktor hakkında şikayette bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Hastayı taciz eden doktor kamerada Savcılık harekete geçti: Gözaltına alındı

AÇIĞA ALINDI

Suruç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Suruç Devlet Hastanesinde görevli Uzman Tabip H.F.V. hakkında Hastane Hasta Hakları Birimi ve Suruç Cumhuriyet Başsavcılığına cinsel taciz iddiaları ile ilgili yapılan şikayet neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtilen personel hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilmiş, ayrıca Kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırılmış Valiliğimizden idari soruşturma başlatılması talep edilmiştir" denildi.

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#Doktor#Şanlıurfa#Taciz

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